Po 30 letih še vedno zapisani plesu

Ples ima številne pozitivne učinke na posameznika in skupnost. Tudi v kraju Krka, kjer so proslavili pomemben jubilej, 30 let plesne dejavnosti na Krki. »Proslavili smo ga tako, kot se spodobi; z razkošnim, bleščečim plesnim spektaklom, plesno revijo, ki so jo pod taktirko mentorice in koreografinje Marije Jurca soustvarjali številni plesalci vseh generacij,« je povedala Mojca Koželj iz Kulturnega društva Krka. V teh 30 letih so tukaj zgradili močno plesno skupnost, ki je rasla, se razvijala. Tudi zato ni presenečenje, da je bila slovesno okrašena dvorana Družbenega doma Krka malodane prepolna. Zbrali so se številni ljubitelji plesa.

Ples povezuje. FOTO: KD Krka

Najbolj vztrajni

Glamur večera so poudarili skrbno izbrana plesna glasba in prelepe obleke, ki jih je izdelala kostumografinja Maja Peterlin. Kot vsako leto so tudi jubilejni ples odprli najmlajši. Predstavili so dunajski valček, bachato, čačača in techno swing. Nadaljevali so mladinci, najstniki. Ta večer so ljubitelji plesa prišli na svoj račun: sledila je nepozabna, energična predstavitev salse, techno swinga, čačačaja in razigranega footloosa.

Za vse generacije FOTO: KD Krka

Za razmah plesne dejavnosti na Krki je zaslužna Marija Jurca, ki se vse življenje posveča plesu. »Njena nadarjenost, kreativnost in nesebično prenašanje znanja na druge, še zlasti mlade, daje neizbrisen pečat življenju našega kraja,« še poudarijo na Krki, kjer plešejo tudi številni pari, ki so se preizkusili v ritmih bachate in salse. Sledile so plesalke skupine Sola Latina s tangom in čačačajem. Ob sambi in jivu je sledil vrhunec večera, plesna predstava najboljših in najvztrajnejših dolgoletnih plesalcev krškega Fejstplesa. Predstavo so zaključili seniorji, ki življenjsko energijo ohranjajo z druženjem ob plesu, tangu, angleškem valčku in techno swingu.

Zahvala

Mentorici Mariji Jurca in njeni družini se je z izbranimi besedami v imenu Župnije Krka zahvalil tudi župnik Dejan Pavlin. FOTO: KD Krka

Mentorici Mariji Jurca in njeni družini so se zahvalili predstavniki kulturnega društva, njeni dolgoletni plesni prijatelji, z izbranimi besedami se ji je v imenu Župnije Krka zahvalil tudi župnik Dejan Pavlin, ki prepoznava velik pomen njenega dela, zlasti med mladimi. »Trideset let je dolga plesna pot na Krki. Prav toliko in še več strnjujemo različna kulturna prizadevanja v KD Krka. Želimo si, da bi bila zgodba, ki jo s skupnimi močmi ustvarjamo na Krki, prepoznavna tudi širše, saj si to zasluži. Veselimo se prihodnjih let, polnih novih izzivov, uspehov, ki nas bodo še naprej povezovali,« so še dodali.