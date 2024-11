Narodnozabavni oskar za Gašperje

V avstrijskem kraju Lannach pri Gradcu, kjer je nedavno potekala podelitev nagrad oberkrainer award 2024, po naše narodnozabavnih glasbenih oskarjev, ki jo organizira veliki ljubitelj kvintetovske glasbe po vzoru Avsenikov Rudi Mally, so bili med nagrajenci tudi člani ansambla Gašperji. Prejeli so mednarodnega narodnozabavnega oskarja.

Tomaž Hribar, harmonikar in vodja, prejema nagrado iz rok organizatorja Rudija Mallyja. FOTO: Stage Foto

Gašperji so v tujini znani pod imenom Die Jungen original Oberkreiner, ime pa odraža njihovo poslanstvo, da nadaljujejo glasbeno tradicijo Ansambla bratov Avsenik in igrajo skladbe v značilnem Avsenikovem zvenu. Tudi zato so bili nagrade international oberkrainer award, kot se uradno imenuje, zelo veseli.

Gašperji so namreč veliko bolj kot doma aktivni in prepoznavni v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji in Švici, torej v nemško govorečih deželah. V Sloveniji opravijo le okoli petino vseh nastopov. Zelo verjetno zato, ker je glasba bratov Avsenik, tista originalna, lahko bi rekli tudi »nepopačena«, v tujini veliko bolj cenjena.

Gašperji so ponosni, da nadaljujejo delo nesmrtnega Slavka Avsenika.

Klarinetist Jure Valjavec ter pevca Andreja Zlatnar in Danilo Lukan, ki ta mesec praznuje jubilej. FOTO: Stage Foto

Ustanovna člana ansambla Gašperji, ki je nastal pred 40 leti, sta Franci Tišler in Danilo Lukan. Danilo ta mesec praznuje okrogli jubilej – 60 let. Vodja ansambla je harmonikar Tomaž Hribar, ki obenem poučuje harmoniko in je zastopnik znamke Alpengold v Sloveniji, ima pa tudi snemalni studio. Klarinetist je že vrsto let Jure Valjavec, dobri prijatelj in sodelavec pokojnega Vilka Ovsenika. Pevka je slabo desetletje Andreja Zlatnar, daljna sorodnica pokojne Avsenikove pevke Eme Prodnik. Zadnji dve leti se Gašperjem na kitari pridružuje Aleš Svetlin, nimajo pa stalnega trobentarja, zato se jim je na podelitvi nagrad na odru pridružil Leon Polanc, član Okroglih muzikantov, ki so prav tako igrali na prireditvi v Lannachu.

V teh dneh Gašperji snemajo skladbe za novo zgoščenko, ki bo pri založbi Tyrolis, s katero imajo pogodbo, izšla le na nemško govorečem območju. Ponosni so, da nadaljujejo delo nesmrtnega Slavka Avsenika, ki jim je spisal več kot sto skladb, za njihove priredbe pa je poskrbel Slavko Avsenik mlajši.