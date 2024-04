Najboljšo salamo ima Boštjan Jaklič

Na priljubljeni Lavričevi koči na južni strani hriba Gradišče, streljaj od Šentvida pri Stični, se ves čas nekaj dogaja. Dovolj je že, da prideš gor in si privežeš dušo, srce ti napolni magični pogled naokoli. Sicer pa na Gradišču Maks Jerin s svojo družino skrbi tudi za pester program.

Tudi letos so se izkazali. FOTO: osebni arhiv Špele Jerin

Od leta 2018 tam poteka državno prvenstvo v metanju Krpanove dvojne sekire, tu se srečujejo člani Cehovskega društva kovačev Slovenije, lani so premierno pripravili mednarodni festival žganih pijač, minulo soboto pa je potekala že 4. gradiška salamijada. Zdaj je tisti čas v letu, ko svoje izdelke na ogled in preizkušnjo postavljajo salamarji, tudi na Gradišču so to storili. Kar 25 se jih je javilo in prijavilo svoje vzorce. Ocenjevalo se je po pravilniku o ocenjevanju kakovosti mesnih izdelkov – dobrote slovenskih kmetij.

Komisija je imela zahtevno delo. FOTO: osebni arhiv Špele Jerin

Člani komisije so bili doc. dr. Mojmir Wondra, znani enolog in veliki strokovnjak, tudi predavatelj na katedri za tehnologijo vina na ljubljanski biotehnični fakulteti, Tomaž Smole, podžupan občine Ivančna Gorica, Miha Maver, mesar in eden izmed lastnikov mesarstva Maver, Boris Klemenčič, predstavnik Turističnega društva Lavričeva koča Gradišče nad Šentvidom in Stično, in Zdravko Verčič, mesarski mojster v pokoju, včasih je delal v mesarji Stična. Komisija je bila pred ocenjevanjem tudi na izobraževanju pod vodstvom Marlene Skvarča. Ocenjevali so senzorične lastnosti salame: zunanji videz, sestavo in videz vsebine – prerez, barvo, teksturo in aromo.

Ponovil uspeh

Boštjanu sta čestitala domači podžupan Tomaž Smole in Špela Jerin v imenu organizatorjev. FOTO: osebni arhiv Špele Jerin

Veliki zmagovalec je postal Boštjan Jaklič, ki je prinesel dve salami: s prvo je zmagal, z drugo pa si je delil 2. mesto z Nejcem Rusom, 3. mesto je zasedel Frenk Rus. Sicer pa je Boštjan Jaklič zmagal tudi na 1. gradiški salamijadi, lani je bil zmagovalec Blaž Novak, Nejc Rus pa je osvojil prvo mesto predlani na 2. gradiški salamijadi. Nagrade za najboljše so prispevali Zavod Prijetno domače, Občina Ivančna Gorica, Mesarstvo Maver Stična in kmetija Pr' Špan. »Zahvaljujemo se vsem za obisk in sodelovanje ter vsem sponzorjem, ki nam pomagajo, da ta dogodek uspe. Velika zahvala gre tudi VSTD Debeli hrib, ker smo imeli na dogodku tudi degustacijo vina,« je v imenu organizatorjev pristavila Špela Jerin.