Mitja Bokun: Če nisi pri stvari, nima smisla

Življenjska zgodba Mitje Bokuna se bere kakor scenarij za film, saj so ga na pot uspeha popeljala številna srečna naključja. Njegova ljubezen do risanja pa se je pokazala že v rani mladosti. »Od nekdaj sem si želel risati. Spominjam se, kako mi je mama nosila iz računovodstva papir, po katerem sem risal. In vedno so me sekirali, da moram risati po obeh straneh, ker je škoda papirja,« se nasmehne. A ko je prišel čas za vpis na oblikovno šolo, se domači z izbiro niso strinjali. »Oče je bil bolan, imel je sladkorno, umrl je, ko sem bil v prvem letniku srednje šole. Mama nad tem, da bi postal slik...