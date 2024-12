Jezikovni nasveti: Eliksir in Afrodita

V vsakem obdobju leta je čas za malo grškega pridiha in tudi v našem kotičku se ta najde v obliki grških besed. Tudi eliksir in afrodiziak imata korenine v grškem jeziku. Eliksir izhaja iz antične grške besede kserion, ki pomeni prašek, ta pa izhaja iz besede kseros, ki pomeni suh. SSKJ pa jo razloži kot tekočino v srednjem veku, s katero so poskušali spremeniti nežlahtne kovine v zlato in srebro: alkimisti so poskušali odkriti zlati eliksir. Veljal naj bi tudi za čudodelno, zdravilno pijačo kot pomlajevalni eliksir ali pa za ljubezenski napoj. Znan je bil tudi kot življenjski eliksir, s katerim je mogoče podaljšati človeško življenje.

V grški mitologiji je bila rastlina ambrozija eliksir bogov. Ambrosia namreč po grško pomeni nesmrtnost. Bila je hrana in pijača bogov na Olimpu, božanska ambrozija. Grški bogovi so rastlino, ki so jim jo na goro prinašali golobi, užili za večno življenje oziroma nesmrtnost.

Afrodiziak je tudi grška beseda. Prihaja iz besede afrodisiakon, ki pomeni afroditski, seksualen. Nanaša se na grško boginjo ljubezni, lepote, spolnega poželenja in zaščitnico zaljubljencev Afrodito. Afrodita je bila ena izmed dvanajstih vrhovnih bogov, ki so bivali na Olimpu. Bila je Uranova hči. Temu je njegov sin Kronos, Zevsov oče, odrezal spolne organe in jih vrgel v morje. Seme se je pomešalo z morjem in nastala je pena, iz katere se je rodila Afrodita. Poročena je bila s šepavim bogom ognja in kovaštva Hefajstom, ki ga je varala z bogom vojne Aresom, iz tega razmerja se je rodil Eros, bog ljubezni. Afrodiziak je substanca, sredstvo, ki povečuje libido, seksualno poželenje, in ker je Afrodita rojena iz morske pene, ne preseneča, da za afrodiziak velja tudi morska hrana.

Kleopatra VII., kraljica Ptolemajskega kraljestva, je s svojim poznavanjem različnih vonjav, parfumov ter uporabo opiatov pridobila mnogo ljubimcev, hkrati pa mnogo imperijev postavila na rob propada. Njeni napoji naj bi vsebovali medvedjo mast. Verjetno so k temu pripomogle tudi arome. Aroma je grška beseda in pomeni prijeten vonj. Kaj je za koga prijeten vonj, je pa subjektivna stvar. Lahko je vonj po kavi, začimbah, cvetju, parfumu ali mogoče vonj po ouzu, grški žgani pijači z aromo janeža, ki pa lahko postane tudi žlahtni eliksir …

Naj bo leto polno grških mitov in besed.

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.