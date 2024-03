Horjulski kvintet navdušil s prvim koncertom

Naši začetki segajo v leto 2022. Igrati smo začeli kot glasbena spremljava Folklorni skupini Klas Horjul. Fantje smo čez poletje vadili, septembra pa smo se zbrali na prvih vajah in se odločili, da ustanovimo ansambel. Na začetku smo igrali na družinskih zabavah in ob postavitvah mlajev, kasneje pa se nam je pridružila pevka in z njo se je začela naša glasbena pot še malo bolj zares. Prvič smo se javno predstavili krajanom decembra 2022 na domačem Občinskem trgu. Odziv je bil izjemno pozitiven. To je bila za nas potrditev, da smo na pravi poti, in odločili smo se, da gremo samo naprej. Odtlej še bolj zavzeto vadimo, res pa se je naša zasedba vmes še nekoliko spremenila,« povedo člani Horjulskega kvinteta.

V njem so moči združili brata Anže in Miha Trček na trobenti in klavirski harmoniki, Nejc Kunej igra klarinet, kitarist je Nejc Velkavrh, kontrabas in bariton igra Gašper Čepon, pevski duet pa tvorita Job Jerala in Petra Kogovšek. Stari so od 16 do 23 let, trije so že zaposleni, preostali pa so še dijaki in študentje.

Širiti glasbo med ljudi

Horjulski kvintet je mlada zasedba s pevskim duetom. FOTO: arhiv ansambla

Kot še pravijo fantje in dekle, je njihov cilj, da širijo med ljudi lepo slovensko glasbo in pozitivno energijo, jim lepšajo njihova praznovanja in jih zabavajo. Trenutno so na njihovem repertoarju zgolj skladbe ansamblov Avsenik, Štirih kovačev, Alpskega kvinteta, Vitezov Celjskih, ansambla Čepon in drugih, v prihodnosti pa si želijo ustvarjati tudi lastne skladbe in se z njimi prijaviti na kakšen festival.

Čeprav so še mladi in tudi njihova glasbena pot je zelo mlada, kot radi rečemo, pa je za njimi že prvi samostojni koncert, na katerega pa so povabili glasbene prijatelje, ansambel Maxi, in skupaj jim je uspelo povsem do zadnjega kotička napolniti dvorano horjulskega prosvetnega doma, v katerem se tudi sicer srečujejo na vajah. Za koncert so se odločili tudi zato, da bi se zahvalili tistim, ki so jih že zdaj spremljali in podpirali, hkrati pa je bila to priložnost, da so se predstavili tudi tistim, ki jih še niso imeli priložnosti videti in slišati v živo. Program je popestril znani umetnik in glasbenik Grega Čepon. A več kot očitno imajo mladeniči in mladenka dober potencial, da njihovo ustvarjanje ne bo kratkega veka, ampak bodo sčasoma postali nepogrešljivi del glasbene scene, na kateri primanjkuje zlasti mladih kvintetovskih zasedb.