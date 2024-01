Glavno mesto Slovenije je gostilo 46. srečanje mladih katolikov

Namen teh srečanj je zbrati mlade, predvsem iz Evrope, in jim omogočiti, da izkusijo tako življenje Cerkve v mestnem okolju kot gostoljubje lokalnih skupnosti. To znamenje edinosti in sprave, ki ga srečanje predstavlja v našem evropskem kontekstu, izraža hrepenenje mnogih mladih, saj prihajajo iz različnih narodov in cerkvenih okolij,« je minule dni v Ljubljani zbrane nagovoril prior taizejske skupnosti brat Matthew, ki ni skrival navdušenja nad že 46. srečanjem mladih pod okriljem taizejske skupnosti. Tema letošnjega srečanja je Skupaj na poti.

5000 mladih v 50 župnij

Zbrali so se pri opoldanski molitvi v uršulinski cerkvi Sv. trojice. FOTO: Tamino Petelinšek

Taizejska skupnost je ekumenska redovniška skupnost, v kateri so bratje iz različnih držav. Njihovo življenje v vasici Taizé v južni Burgundiji narekujejo skupna molitev, delo in gostoljubje, že desetletja pa jo obiskujejo generacije mladih z željo, da bi izkusili življenje v skupnosti. Namen evropskih srečanj mladih pa je utrip Taizéja ponesti v domove ljudi. To jim je uspelo tudi v Ljubljani, ko je skoraj 50 župnij iz Ljubljane in bližnje okolice sprejelo te mlade, zbralo pa se jih je več kot 5000 različnih narodnosti in krščanskih denominacij iz 48 držav. »Sadovi veselja se bodo razlivali nad mesto Ljubljano in nad vso Slovenijo, po vrnitvi pa nad vso Evropo,« je poudarila generalna tajnica Slovenske škofovske konference Mojca Šimenc.

Iz Slovenije v Estonijo

Glavno prizorišče srečanja v dvorani Stožice je bilo okrašeno v znamenju čebel in je spominjalo na bogato slovensko čebelarsko tradicijo. Strokovnjaki iz Hiše kranjske čebele iz Višnje Gore so izvedli tudi dve delavnici na temo čebelarstva. Vabilu organizatorjev sta se odzvala politika Borut Pahor in Lojze Peterle, ki sta spregovorila o prevzemanju odgovornosti v družbi.

Organizatorji so goste iz tujine seznanili z bogato slovensko čebelarsko tradicijo. FOTO: Taizé Ljubljana

Mladi iz vse Evrope so stanovali pri gostiteljih v Ljubljani in okolici. Tako so v Grosupljem, kjer domuje župnik Martin Golob, gostili mlade iz kar 16 držav. Na silvestrovo, ko se je srečanje tudi zaključilo, so se udeleženci zvečer zbrali v lokalnih cerkvah na molitvi za mir na svetu in nadaljevali praznovanje festivala narodov. Dan zatem pa so odpotovali domov. Tudi estonski dvojec Oswald in Erik, ki sta bivala s še štirimi rojaki v župniji Šentvid pri Lukovici. Za kanček bolj ponosni so bili kot preostali: imeli so razlog, 47. srečanje mladih bo prihodnje leto prav v Estoniji v prestolnici Talin.

»Doživel sem odlično izkušnjo obiska Ljubljane in njene okolice. To je bil moj prvi dogodek, povezan s Taizéjem, presegel je moja pričakovanja. Molitve so bile lepe in morda najbolj dragoceni del je bilo osebno spoznavanje običajev in tradicij katoliških kristjanov v katoliški državi. Vabim vse tiste, ki si želijo izkusiti protestantizem na podoben način, leta 2025 v Talin,« je sklenil Erik iz Estonije.