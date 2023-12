Drugo leto bom začel vaditi: Nasveti za ljudi, ki želijo začeti trenirati in pri tem vztrajati

To so predlogi strokovnjakov za tiste, ki želijo vadbo spremeniti v navado.

Znanost je zelo jasna: vadba je dobra. Toda to ne olajša spreminjanja občasnega teka, vsakih deset ali štirinajst dni, v vadbeno navado. Kljub temu je mogoče opustiti nagnjenje do počivanja na kavču in postati odvisnik od vadbe, pravijo raziskovalci, ki proučujejo vadbo in fitnes. Pravijo, da je trik v tem, da ste potrpežljivi, da poiščete nekaj, za kar mislite, da je zabavno početi, da ste mirni, ko začnete trenirati, začnite s krajšimi treningi.

Ti nasveti so presenetljivo preprosti. Bistvo je, da ne potrebujete trenerja ali ekipe, da bi vadba postala ena vaših boljših navad.

Potrpežljivost je ključna

Ljudje, ki so v dobri formi, pogosto radi telovadijo do onemoglosti. Kar je neumno. Nasprotno pa je za začetnika lahko zelo odvračajoče, da je naenkrat popolnoma osredotočen zgolj na vadbo. Ta je na začetku pogosto utrujajoča. Treba je biti potrpežljiv in ne takoj obupati. Dobra ideja je, da se med vadbo sprostite in si vmes vzamete nekaj minut, da si povrnete moč.

Morda intenziven spinning ni pravi za vas. To nas pripelje do naslednjega velikega nasveta: poiščite vrsto vadbe, ki vam je zares všeč. Če vam je všeč, je bolj verjetno, da se boste tega držali. Poiščite nekaj, kar se vam zdi zabavno. Tudi če vam nekdo govori o prednostih intervalnega treninga, se vam morda zdi to naravnost grozno. Pozabite nanj! Če radi brcate žogo, igrajte nogomet s prijatelji.

Življenjski slog je najtežje spremeniti, zato priporočamo vztrajnost.

Če vas demotivira dejstvo, da so ljudje okoli vas boljši ali v boljši formi od vas, morda ne boste želeli nadaljevati treninga, vendar obstaja veliko različnih možnosti.

Če začnete izgubljati motivacijo za eno vrsto vadbe, kot je vrtenje pedalov, si za nekaj časa poiščite osebnega trenerja ali drugo vrsto vadbe.

Kratko je lahko dobro

Če niste v dobri formi, se boste hitro utrudili. A to naj vas ne odvrne. Možgani vas lahko na začetku, ko ste najbolj motivirani, zavedejo, da naredite več, kot bi morali. Če boste začeli teči štirikrat na teden, boste verjetno dokaj hitro postali fit. Lahko pa tudi ugotovite, da ste se po enem mesecu poškodovali. Glava vas torej lahko žene naprej, a mišice, sklepi in kite morda ne morejo slediti povečanemu stresu treniranja. Zato ne pretiravajte, na začetku z veseljem tecite enkrat ali dvakrat na teden. Ne začnite s predolgimi ali pretežkimi treningi, začnite s krajšimi in pogostejšimi vadbami. Tako lažje postanete fit, ne da bi se ubili že na začetku. Veliko lahko dosežete že v samo 30 ali 40 minutah. Če veste, da morate trenirati le 30 minut, boste tudi lažje ohranili motivacijo.

Življenjski slog je najtežje spremeniti. Zato priporočamo vztrajnost. Ljudje, ki šele začenjajo, bi za nekaj časa lahko dali prednost vadbi in se držali svojega načrta. Nenadoma bodo ugotovili, da imajo novo čudovito navado.