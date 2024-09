Čeprav se piše leto 2024 in smo ljudje napredovali kot še nikoli, ponekod v Sloveniji, celo v mestih, ljudje še vedno nimajo tekoče pitne vode iz mestnega vodovoda, ampak jim jo dovažajo s cisternami. Lep primer je del naselja oziroma ulice Pri Habakuku na robu Maribora, tik pod Pohorjem; telefonski priključki so, vodovoda pa ne: kot nam je pojasnila Maja Dobnik, predsednica sveta Krajevne skupnosti Razvanje, so letos le začeli gradnjo: »S tem se bodo gospodinjstva na tem območju lahko iz lastnih zajetij, ki jih zdaj uporabljajo za oskrbo z vodo, preklopila in začela uporabljati mestni vodovod...