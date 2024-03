Za obsodbo krivi »rasistično« Italijo

»V Italiji sem bil neupravičeno obsojen za nekaj, kar se ni zgodilo, in imam vse dokaze, ki to dokazujejo,« pravi nekdanji nogometaš Milana, Real Madrida in Manchester Cityja Robinho.

Zdaj 40-letni Robinho je bil v Italiji obsojen na devet let zapora zaradi posilstva. V milanskem nočnem klubu leta 2013 je skupaj s prijateljem Ricardom Falcom posilil 23-letno albansko državljanko, je odločilo italijansko sodišče. Prvotno je bil obsojen že leta 2017, a se je na odločitev dvakrat pritožil. Nazadnje je vrhovno sodišče v Rimu januarja 2022 zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo obsodbo.

Robinho in Falco sicer še vedno trdita, da je Albanka privolila v spolno občevanje z njima, italijanska policija pa naj bi v svoji posesti imela zvočne posnetke, ki dokazujejo nasprotno. Posledično ga je italijansko sodišče obsodilo na devet let zapora, a Brazilec do zdaj ni preživel niti ene noči v italijanskih zaporih. Italija in Brazilija namreč nimata sklenjenega sporazuma o izročitvi.

Na devet let zapora je bil obsojen zaradi posilstva.

Zdaj na prostosti v Braziliji Robinho trdi, da je za njegovo obsodbo kriv rasizem. »V Italiji sem igral le štiri leta in naveličan sem bil zgodb o rasizmu, ki so mi jih pripovedovali soigralci. Lahko raziščete, kaj se je dogajalo. Lahko vam na primer navedem primer Maria Balotellija, ki je temnopolt in je zaradi tega zelo trpel, igral pa je za italijansko reprezentanco. Drug igralec, Kevin 'Prince' Boateng, je prav tako zelo trpel zaradi tega. Ni več hotel igrati zaradi rasističnih žaljivk,« je opisal.

Robinho se trenutno mudi na brazilskih sodiščih, ki odločajo o tam, ali bo moral kazen iz Italije odslužiti v zaporu v domovini. O tem bi moralo danes odločati tamkajšnje vrhovno sodišče, še poročajo Agencije.