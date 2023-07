Vsi se zgražajo: po 23 letih obsojeni rasist menda ni več nevaren

Nemalo zgražanja je v Veliki Britaniji povzročila odločitev pristojnih, da na prostost izpustijo obsojenega rasista Roberta Smitha, ki je pred 23 leti v celici pretepel sojetnika in je ta pozneje v bolnišnici umrl. Zahid Mubarek se je za rešetkami znašel, ker je v živilski trgovini ukradel za vsega osem evrov izdelkov.

Obsojen je bil na 90 dni zaporne kazni, dan pred koncem pa je Smith, ki je v zaporu pristal zaradi nasilništva, leseni mizi, ki sta jo imela v celici, odlomil nogo ter Mubareka pretepel, nato pa z njegovo krvjo na steno narisal kljukasti križ. Po dobrih 20 letih so se v zaporu odločili, da se je dovolj spremenil in poboljšal, da ga lahko izpustijo v družbo.

O njegovi usodi je odločala tričlanska komisija.

Pojasnila tričlanska komisija

»Končal je več programov, ki so mu pomagali in ga naučili nadzorovati nasilne izbruhe, razvil je empatijo do žrtev nasilja ter sodeloval z mnogimi psihologi in psihiatri, ki so mu pomagali prepoznati in se spopasti s težavami. Potem ko smo podrobno proučili njegov napredek v obnašanju in delovanju, smo se odločili, da gospod Smith ni več nevaren za družbo, zato ni več potrebe po tem, da bi ostal za rešetkami,« je odločitev, da ga izpustijo, pojasnila tričlanska komisija, ki je odločala o njegovem izpustu.

A nekdanji oboževalec Adolfa Hitlerja povsem prost kljub temu ne bo, saj bo pod stalnim nadzorom, policistom bo moral sporočati, s kom se druži, moral bo upoštevati policijsko uro in se ne gibati na območjih, kjer bi lahko srečal Mubarekove sorodnike. Ti ostro nasprotujejo njegovemu izpustu, saj ne verjamejo, da zdaj 42-letni Robert do priseljencev in pripadnikov drugih ras ne goji več sovraštva, prav tako ne verjamejo, da Londončan ni več nevaren za družbo, še posebej se bojijo za svoja življenja.