Varnostnik v Zrćah pretepel vplivnico: »Zahteval je 200 evrov«

Nizozemsko vplivnico Alennah van Wijk in njeno ekipo je med festivalom Dropzone, ki letos poleti poteka v Zrćah na otoku Pagu, napadel varnostnik varnostnega podjetja, je objavil portal EDM Identity. Posnetek napada se je razširil po družbenih omrežjih, objavil pa ga je tudi Reddit.

»Spusti me, plačal bom«

Na videoposnetku je prikazano, kako varnostnik s pestjo udari moškega, preden Van Wijk stopi med njiju, pri čemer ji varnostnik grozi. V nadaljevanju pa varnostnik udari istega moškega, ki sedi na voznikovem sedežu. Napadeni kriči: »Izpustite me, plačal bom.«

Varnostnik ga nato še večkrat udari, nato pa varnostnik v tretjem delu videa skuša vplivnici Van Wijk na silo vzeti ključe avtomobila, pri čemer jo udari. Osebi, ki je vse to snemala, je varnostnik skušal to preprečiti in jo udaril.

»Zahteval je 200 evrov«

Po neuradnih informacijah naj bi do prepira z varnostnikom prišlo zaradi parkiranja. Nizozemska vplivnica naj bi s svojo ekipo poskušala z avtom zapustiti parkirišče tik po tem, ko so organizatorji zapustili to isto parkirišče. Na festivalu so bili v vlogi medijske ekipe organizatorja in trdijo, da so imeli dogovor, da lahko uporabljajo parkirišče in ga zapustijo brezplačno.

Na posnetku je razvidno, da skušata vplivnica in njen kolega umiriti situacijo z večkratnimi besedami, da bodo plačali, na kar se je varnostnik razjezil in nadaljeval s tepežem. V objavi njene ekipe na Redditu trdijo, da jih je varnostnik prosil za 200 evrov in da so kasneje prišli drugi varnostniki, stali ob avtu in zahtevali, da jim plačajo. Odšli so šele, ko so izvedeli, da je Nizozemka s svojo ekipo poklicala policijo.