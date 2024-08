V Dalmaciji gori, gasilci branijo hiše, gasita dva kanaderja (VIDEO)

Na dalmatinskem otoku Vir je popoldne izbruhnil požar, ki se je po navedbah Hrvaške gasilske zveze približal hišam blizu ene od plaž. Na pomoč pri gašenju ognja prihajata kanaderja, gasilci pa ocenjujejo, da bo požar kmalu pod nadzorom.

Zadrski gasilci so prijavo o požaru prejeli nekaj po 13. uri. Ogenj gasijo gasilci iz več gasilskih društev, na pomoč pa so poklicali tudi dva kanaderja, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

Poveljnik gasilcev zadrske županije Matej Rudić je medtem pojasnil, da se je ogenj približal hišam blizu plaže Brdonja, a da gasilci branijo objekte. Dodal je tudi, da verjame, da bodo požar kmalu spravili pod nadzor.