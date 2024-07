V bazenu pri Požegi se je utopil deček (12)

V Veliki pri Požegi se je v bazenu utopil otrok, so sporočili policisti. Obvestilo o utopitvi so prejeli okoli 12.30. Sledila bo preiskava, policija pa napoveduje, da bo več informacij sporočila do konca dneva ali jutri zjutraj. Kot je neuradno izvedel lokalni medij Požeški, se je na bazenih v Veliki utopil 12-letnik.

Eno uro so ga poskušali oživiti

Po besedah ​​sogovornikov je deček prišel na ekskurzijo in se je pol ure po prihodu utopil. Reševalci so ga eno uro poskušali oživljati, a mu žal ni bilo več pomoči.