Truplo deklice (6) našli v kleti družinske hiše: Grozljiv primer zgrozil javnost (VIDEO)

JonBenét Ramsey je bila šestletna deklica iz Boulderja v Koloradu, znana po udeležbi na otroških lepotnih tekmovanjih.

Dokumentarec na Netflixu O primeru so posneli dokumentarec Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey? Na Netflixu je izšel 25. novembra, režiser Joe Berlinger pa poudarja, da je primer ena največjih ameriških skrivnosti.

Njeno truplo so našli v kleti družinske hiše 26. decembra 1996, osem ur po tem, ko sta njena starša, John in Patsy Ramsey, prijavila njeno izginotje in policiji izročila skrivnostno sporočilo o odkupnini.

Deklico našli zvezano, pretepeno in zadavljeno

Ob njenem truplu so našli improvizirano vrv in palico, ki sta kazali na nasilno smrt. Obdukcija je pokazala, da je vzrok smrti zadušitev zaradi davljenja in poškodbe glave. Na stopnišču družinske hiše so našli ročno napisano sporočilo o odkupnini z zahtevo po 118.000 dolarjev, kar je zelo blizu letne plače JonBenétinega očeta Johna. Pismo je vsebovalo nenavadne podrobnosti in strokovnjaki so ga pozneje ocenili kot nenavadno in morda lažno.

Ogromno napak v preiskavi

Preiskavo je zaznamovala vrsta napak, vključno s kontaminacijo kraja zločina. Policija hiše ni zavarovala, sorodniki in prijatelji so v prvih urah preiskave lahko prihajali in odhajali. Zaradi pomanjkanja dokazov o vlomu in nenavadnega obnašanja staršev in brata Burka so mediji in policija preiskavo usmerili na družino. Leta 2008 pa je analiza DNK vse družinske člane oprala suma.

Dve teoriji

Prva teorija nakazuje, da je dekličin brat Burke po nesreči poškodoval svojo sestro in da so starši poskušali prikriti primer, druga teorija pa trdi, da je nekdo vlomil v hišo in deklico ubil. Dokazi, ki podpirajo to teorijo, vključujejo neidentificirano DNK, najdeno na njenih oblačilih.

Kljub številnim teorijam in preiskavam primer JonBenét Ramsey ostaja nerešen. Njenega morilca niso nikoli našli, ta zločin pa še naprej bega javnost in preiskovalce. Sodobna orodja za DNK bi lahko ponudila nove namige, vendar do danes v preiskavi ni prišlo do ključnega preboja.