Tragična smrt drag ikone The Vivienne: spletno nadlegovanje, veliki načrti in nenadno slovo

Oboževalci oddaje Drag Race po vsem svetu žalujejo ob nenadni smrti zvezdnika z umetniškim imenom The Vivienne, ki je preminil pretekli konec tedna. Smrt je šokirala vse, še posebej zato, ker je imel umetnik velike načrte za leto 2025, vključno s selitvijo v nov dom in načrtovanjem turneje.

Imitatorji žensk Drag kultura je nastala iz dveh ločenih svetov: ženskih imitatorjev v nemih filmih in popularnem gledališču ter podzemnih plesov drag, ki so bili del živahne subkulture LGBTQ konec 19. in v začetku 20. stoletja.

The Vivienne, rojena kot James Lee Williams in zmagovalec prve britanske sezone Drag Race, je preminil pri 32 letih. Njegov publicist je v izjavi na družbenih omrežjih zapisal:

»Z neizmerno žalostjo sporočamo, da je naš ljubljeni James Lee Williams – The Vivienne – preminil ta konec tedna. James je bil izjemno ljubljen, srčen in čudovit človek. Njegova družina je skrušena zaradi izgube sina, brata in strica, a ponosna na vse dosežke v njegovem življenju in karieri.« Družina je prosila za zasebnost in sporočila, da podrobnosti ne bodo razkrili.

Lokalna policija je potrdila, da so v nedeljo, 5. januarja, ob 12:22 prejeli klic, ob prihodu na kraj pa so našli pokojnika. Po preiskavi so ugotovili, da okoliščine smrti niso sumljive. Primer bo predan mrliškemu ogledniku.

Spletno nadlegovanje tik pred smrtjo

Williams je bil pred smrtjo tarča hudega spletnega nadlegovanja. Po nastopu v praznični epizodi oddaje Blankety Blank je doživljal napade homofobnih trolov na družbenih omrežjih.

Drag queen je oseba, navadno moški, ki za zabavo z oblačili in ličili v slogu drag posnema ženske. Pri tem so ženstvene lastnosti navadno močno poudarjene za dramatičen učinek.

Njegova prijateljica in kolegica, drag queen Myra Dubois, je dejala: »Homofobija, ki jo je doživljala The Vivienne tik pred smrtjo, mi para srce. Količina sovraštva, ki ga je prejela, je le še povečala tragedijo njenega odhoda.«

Načrti za prihodnost in nenaden konec

V dneh pred smrtjo je The Vivienne načrtoval selitev v nov dom v vrednosti 400.000 funtov ter rezerviral počitnice. Vir blizu zvezdnika je za britanski The Sun povedal: »James se je pripravljal na selitev in imel veliko razlogov za življenje. Načrtoval je turnejo in imel pred sabo svetlo prihodnost.«

Pokojnika sta našla njegov oče in mačeha, ki sta sprožila preplah. Oče je menil, da je James preminil že dan ali dva pred tem.

Njegova zadnja objava na družbenih omrežjih je bila namenjena podpori dobrodelni organizaciji Sahir House, najstarejši organizaciji v Liverpoolu, ki podpira LGBTQ+ in obolele za virusom HIV. V zapisu je pozval: »Pridružite se mi pri pomoči letos. Vse, kar počnem v dobrodelne namene, je običajno za Sahir House. Delo, ki ga opravljajo, je neverjetno. Hvala vam.«

Spomini oboževalcev

Pod objavo so se zvrstili komentarji žalujočih. Eden izmed oboževalcev je zapisal: »Počivaj v miru, žal mi je za tvoje prijatelje in družino. Enkrat sva si delila cigareto, nikoli ne bom pozabil.«

Drugi je dodal: »Vrni se, Viv … prosim.« Tretji pa: »Za vedno boš pustil pečat v kvir pop kulturi. Bil si izjemno talentiran in briljanten človek. Počivaj v miru in moči, draga duša.«

The Vivienne bo ostal v spominu kot ikona, ki je skozi svojo umetnost in osebnost pustila neizbrisen pečat na LGBTQ+ skupnosti in pop kulturi.