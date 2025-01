Tragedija ob začetku leta: V hudi nesreči umrli enomesečni dvojčici

Dve enomesečni deklici, ki sta bili včeraj huje poškodovani v prometni nesreči v trčenju dveh osebnih avtomobilov na cesti Novi Sad - Zrenjanin, sta žal podlegli poškodbam, je za srbsko RTS povedal Aleksandar Radenković iz Uprave prometne policije.

Zapeljal na drugo stran ceste in čelno trčil

Poleg njiju je ekipa nujne medicinske pomoči oskrbela še dva moška, ​​stara 43 in 34 let, ter eno žensko, staro 34 let, še navajajo srbski mediji.

Vsi so bili s hudimi poškodbami prepeljani na oživljanje v Urgentni center, je potrdil tiskovni predstavnik ZDZS dr. Zoran Krulja.

Po neuradnih podatkih je voznik osebnega vozila iz še neugotovljenih razlogov zapeljal na nasprotno stran in čelno trčil v drugo osebno vozilo.