Tragedija na tržaškem Teku burje: tekač umrl pred ženinimi očmi

Čez vikend je na Tržaškem potekalo tekmovanje Tek burje. Po pisanju tujih medijev je zaradi nenadne slabosti na delu proge na plaži v bližini sesljanskega Portopiccola umrl 57-letni udeleženec. Doma je bil iz Belluna.

Po poročanju medijev se je teka udeležil z ženo. Na trasi ga je obšla nenadna slabost in se je zgrudil na tla. Reševalci so ga oživljali, uporabili so tudi defibrilator, a zaman. Oživljali so ga tudi v helikopterju na poti v videmsko bolnišnico, a zanj ni bilo več pomoči.