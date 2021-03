Tokrat tarče nakupovalci

Prodajalna je bila med napadom polna šokiranih strank.

FOTO: Michael Ciaglo/Reuters

Strelski napadi se letos v ZDA kar vrstijo.

Še en strelski napad je pretresel ZDA, tokrat so streli odjeknili v Boulderju v zvezni državi Kolorado. Umrlo je deset ljudi, med njimi je tudi policist, napadalca pa so policisti uspešno prijeli in je zdaj zaradi ran v bolnišnici.O motivu in identiteti napadalca ter vrsti orožja, s katerim je sejal smrt, in drugih okoliščinah za zdaj še molčijo, po besedah prič pa se je strahotno dogajanje začelo ob pol tretji uri popoldne, in sicer v živilski trgovini King Soopers oziroma na parkirišču pred njo. Morilec je najprej ustrelil tri ljudi ob vhodu, nato pa vstopil in v notranjosti izstrelil še več nabojev.Mimoidoči, ki so odnesli celo kožo, so nemudoma obvestili policijo, ta je prihrumela v nekaj minutah v spremstvu specialne enote in FBI ter obkolila območje in osumljenca prek zvočnika pozvala, naj se preda; do zob oborožena enota je potem vstopila v trgovino, kako se je drama razpletla, ni znano, vsekakor pa so nekaj minut pozneje v policijsko vozilo pospremili vklenjenega in ranjenega moškega, ki je bil brez majice in bos.Osumljenec je zdaj menda v bolnišnici, policistu, ki naj bi prvi vstopil v trgovino, 51-letnemu, pa ni bilo pomoči.Koliko ljudi je bilo takrat v usodni trgovini, ki je del manjšega nakupovalnega središča in je povezana z nekaterimi drugimi prodajalnami, tudi lekarno, kjer so številni stali v vrsti za cepljenje proti covidu-19, ni znano, nekaterim nakupovalcem pa se je ob pomoči prodajalcev uspelo odtihotapiti iz prostora skozi zadnja vrata, namenjena zaposlenim.Kot rečeno, identiteta in motiv napadalca za zdaj ostajata neznana, krvavi podatki pa povedo, da je bil strelski napad 40 kilometrov od Denverja že sedmi v ZDA letos. Spomnimo, minuli teden je morilec v Atlanti v treh masažnih salonih ustrelil osem ljudi, po večini azijskih priseljencev, v ozadju je bilo verjetno rasno sovraštvo.