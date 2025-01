Takšne razmere vladajo v »zaporu smrti«, ki ga vodijo karteli in trgovci z ljudmi

Kolumbija je že dolgo sinonim za nasilje, kartelske vojne, trgovino z drogami in človeško trpljenje. Eden najtemačnejših simbolov teh razmer je zapor La Modelo v Bogoti, ki ga številni poznajo kot »zapor smrti«. Ta prenapolnjena ustanova, zgrajena za 5.810 zapornikov, danes gosti več kot 12.000 oseb, vključno z najnevarnejšimi posamezniki v državi.

La Modelo, kar ironično pomeni »model«, je bil zgrajen leta 1957 in se od takrat ni bistveno spremenil. Kljub več kot podvojenemu številu zapornikov prenove niso izvedli. Zapor je sestavljen iz štirih dolgih stavb, obdanih z visokim zidom, in se nahaja v območju Centro Industrial, ki je znano po skladiščih, zabojnikih in nasilju.

Razmere v zaporu so grozljive. V celicah, velikih 4,5x4,5 metra, je pogosto nameščenih do devet zapornikov. Zaporniki imajo dostop do dvorišča le nekaj ur na teden, medtem ko so sanitarni pogoji katastrofalni. Voda ni dostopna, stranišča so zgolj luknje v tleh, ki obenem služijo kot umivalnik in tuš.

Nasilje in grozljive najdbe

La Modelo je postal zloglasen zaradi brutalnih razmer, ki redno vodijo v nasilne izgrede. Leta 2016 so oblasti med preiskavo skrivnostnih izginotij v zaporu v kanalizacijskem sistemu našle razkosana telesa 100 ljudi. Žrtve niso bile le zaporniki, temveč tudi obiskovalci in ljudje, ki z zaporom niso imeli nikakršne povezave. »Njihove ostanke so odvrgli v odtočne cevi kanalizacijskega sistema,« je tedaj povedala posebna tožilka Caterina Heyck Puyana.

Leta 2020, na vrhuncu pandemije, je zapor doživel enega najbolj smrtonosnih izgredov. Več kot polovica zapornikov, oboroženih z noži, mačetami in cementnimi bloki, se je uprla ukazom, da ostanejo v svojih celicah. Izgredi so se končali s 24 smrtnimi žrtvami. Takrat naj bi za približno 5.000 zapornikov skrbelo le 60 paznikov.

Nekateri so trdili, da so takrat pazniki med izgredom namerno streljali na zapornike z namenom, da jih ubijejo. »Večina strelnih ran, opisanih v obdukcijskih poročilih, je skladna z namenom povzročitve smrti,« je ena od organizacij za človekove pravice navedla v svojem poročilu.

Razmere brez rešitve

La Modelo ostaja simbol kolumbijskega pravosodnega in zaporskega sistema, ki se sooča s sistemskimi pomanjkljivostmi. Prenatrpanost, pomanjkanje nadzora in brutalno nasilje so del vsakdana, medtem ko zapor še naprej deluje kot nevarno prizorišče boja med levičarskimi uporniki, desničarskimi paravojaškimi skupinami in običajnimi kriminalci.

Kljub pozivom mednarodnih organizacij za človekove pravice k izboljšanju razmer v La Modelu se zdi, da bodo ti tragični dogodki še naprej ostajali del njegove temne realnosti.