Srhljiv posnetek: skočil na vozilo in hudo poškodoval človeka (VIDEO)

Iz severa Kitajske prihaja zastrašujoč posnetek. Sibirski tiger je stekel proti avtomobilu in napadel. Razbil je steklo na vozilu in poškodoval eno osebo, je poročal People's Daily.Dodajo, da so oblasti prebivalce mesta Heilongjiang pozvale, naj ne zapuščajo domov. Tigra bodo skušali ujeti in uspavati.