Skrivnostno izginotje: Maddie je izginila pred 15 leti

Za družino McCann je še ena nepopisno mučna obletnica, minilo je še eno leto, odkar pogrešajo svojo ljubo Maddie: spomnimo, skoraj štiri leta stara britanska deklica je 3. maja 2007 izginila iz portugalskega letovišča Praia da Luz, starši pa še vedno niso izgubili upanja, da bodo hčer vendarle našli živo.

Pri iskanju odgovorov so že dolgo dejavne tudi nemške oblasti, ki že nekaj časa sumijo večkratnega obsojenca Christiana Brücknerja, a ta vztraja, da ima za noč usodnega izginotja deklice trden alibi.

Kot po novem vztraja 44-letnik, naj bi 3. maja pred 15 leti okoli 22. ure, ravno ko je izginila mala Maddie, v svojem avtodomu spolno občeval s še neimenovano žensko, ki da bo zanesljivo potrdila njegovo izjavo. Nemško tožilstvo sicer o njegovi zgodbi močno dvomi, saj Brücknerjeve domnevne ljubimke še vedno niso izsledili, a bodo v to vložili veliko napora.

Nemški preiskovalci so prepričani, da je mrtva.

Brückner vztraja, da je šlo za Nemko, ki naj bi bila na oddihu s starši; skupaj naj bi se odpeljala celo v mesto Faro, na poti do tja naj bi ju ustavili prometni policisti, ki da zagotovo hranijo podatke o prekršku.

Obsojenca, ki trenutno sedi v nemškem zaporu v Kielu zaradi posilstva 72-letnice 2005. ravno v letovišču Praia da Luz, so z izginotjem Maddie McCann prvič povezali leta 2017, potem ko se je prijatelju širokoustil, češ da ve vse o dekličini usodni noči. Od takrat je v središču preiskave nemških in portugalskih oblasti, ki pa zdaj trepetajo pred 15-letnim zastaralnim rokom.

Mnogi tako dvomijo, da bo Brückner sploh kdaj spregovoril o ugrabljeni (in po mnenju preiskovalcev mrtvi) deklici, prav tako ga preiskujejo še zaradi treh drugih obtožb ugrabitev in spolnih napadov. Maddiejini strti starši Kate in Gerry so nedavno sporočili, da kljub majhni možnosti še vedno tli upanje, da je njuna hči živa in da jo bosta nekoč spet objela.