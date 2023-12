Policist je z avtom trčil v gejevski bar, lastnik bara je nato zašel v težave

V kraju St. Louis v ameriški zvezni državi Misuri je policist trčil v priljubljeni gejevski lokal Bar: PM, in namesto da bi se vse skupaj končalo z opravičilom policista oziroma mirno rešitvijo zadeve s 37-letnim lastnikom lokala Chadom Morrisom, je v priporu na koncu pristal slednji.

Morris in njegov mož James Pence, ki živita v stanovanju nad lokalom, sta v nedeljo zgodaj zjutraj zaslišala močan pok. »Skočil sem pokonci, misleč, da gre za prometno nesrečo, nato pa sem videl, da je bilo vozilo mestne policije St. Louisa v naši stavbi,« je razlagal Pence. Na policiji trdijo, da je policist vozil preblizu parkiranega avtomobila ter izgubil oblast nad vozilom in trčil v stavbo.

Rekel mi je, naj mu dam izkaznico ali utihnem.

Po nesreči naj bi iz stavbe, kot pravijo na policiji, prišel Morris in začel vpiti na policista. Na pomoč so prispele še druge patrulje, da bi pomirile zadevo, takrat pa naj bi Morris policista Johna Piercea celo udaril. Oziroma, kot se je ta spominjal, ga je z odprto dlanjo močno udaril v prsi, zaradi česar je začasno izgubil ravnotežje.

Trdita, da je bilo drugače

Pence in Morrisov odvetnik Javad Khazaeli po drugi strani trdita, da je bilo povsem drugače. Policist naj bi Pencea vprašal, ali je on lastnik stavbe oziroma lokala, in ko je odgovoril pritrdilno, je od njega zahteval osebno izkaznico. »Rekel mi je, naj mu dam izkaznico ali utihnem,« je razlagal Pence.

Kmalu za tem je prišel še Morris in policista vprašal, zakaj ima njegov mož lisice na rokah. Začel se je razburjati, po njegovem prijetju pa naj bi bilo na njegovem telesu menda vidnih več modric. »Policija je bila tukaj agresor,« je zatrdil odvetnik. Morrisa, ki je bil iz pripora izpuščen v torek, bodo preganjali zaradi upiranja aretaciji.