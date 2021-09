Poglejte, kako so kradli mobitele: Asim ni dojel, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Na družabnih omrežjih se je pojavil posnetek nadzorne kamere v neki trgovini v Pakistanu, ki je zabeliža drzno tatvino.Tako je skupina moških zamotila prodajalca, medtem ko je se njihov pajdaš prikradel prodajalcu za hrbet in ukradel cel kup prenosnih telefonov iz police.Ubogi prodajalecsploh no dojel, kaj se je zgodilo. Ko so tatovi že zapustili trgovino, pa je počasi le razumel, da so ga oropali in šele ko je pogledal posnetek, je doumel, kako premeteno so ga prinesli naokrog.