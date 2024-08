Otrok v reko, oče na sodišče

Sedemnajst mesecev je bil v priporu. »Ne glede na to, kako se boste odločili, ta zgodba ne bo imela srečnega konca. Najinega sina ne bo več nazaj,« je v četrtek 39-letni nemški državljan v zaključnih besedah sporočil poroti na sodišču v avstrijskem mestu Innsbruck, kjer se je moral zagovarjati pred očitki, da je avgusta 2022 umoril duševno zaostalega sina.

Po zaslišanju več prič in zbranih dokazih ga je porota na koncu oprostila. Včeraj pa so s tožilstva že sporočili, da se na to odločitev ne bodo pritožili, saj da je bila odločitev porote dovolj jasna. Nemec, ki živi na avstrijskem Tirolskem, je takoj odkorakal na prostost in padel v objem svojim najbližjim, ki so ga ves čas kazenskega postopka neomajno podpirali.

Odmevni primer

Primer je v Avstriji zelo odmeval. Tako zaradi okoliščin tragičnega dogodka kot zaradi kritik na račun policije. Tistega jutra, ura je bila 4.30, je v bližini reke Kitzbüheler Ache v kraju St. Johann sprehajalec s psom naletel na nezavestnega 39-letnika in takoj poklical reševalce. Eden od njih se je spominjal, da je moški hitro prišel k sebi. In ko so ga vprašali o praznem otroškem vozičku, ki je stal zraven, je začel spraševati o sinu. Dejal je, da je morda v bližini reke, saj da ima zelo rad vodo. Pred tem naj bi bil namreč žrtev ropa oziroma naj bi ga ropar udaril s steklenico po zatilju. A za organe pregona je bilo sumljivo že to, da 39-letnik ni bil huje poškodovan.

Otroka naj bi vrgel v reko, nato pa hlinil, da je žrtev ropa.

Da je imel deček zelo rad vodo, je potrdilo več prič. Tudi dečkov boter, ki se je spominjal, kako je po dogodku tam, kjer naj bi se vse skupaj zgodilo, našel razbito steklo. Odnesel ga je na policijo, kjer pa da so to najdbo sprejeli »brez navdušenja«. Nemca naj bi namreč na policiji že vnaprej imeli za glavnega krivca. Torej, kot so sklepali, naj bi otroka najprej umoril tako, da ga je vrgel v reko, nato pa hlinil, da je bil žrtev ropa. Dečka so našli mrtvega v reki.