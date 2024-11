Nove podrobnosti srhljivega napada: ker ni dobil diplome ponorel in ubil osem ljudi (VIDEO)

Osem ljudi je bilo ubitih in 17 ranjenih v sobotnem napadu z nožem, ki ga je z nožem izvedel 21-letni moški v mestu Wuxi na vzhodu Kitajske, je sporočila tamkajšnja policija.

Storilca so aretirali na poklicni in tehnični šoli Wuxi Yixing za umetnost in obrt v mestu Wuxi. V policijskem sporočilu za javnost piše, da je obiskoval to šolo in da je napad izvedel, potem ko »zaradi slabega uspeha na izpitu ni dobil diplome«.

Kaznivo dejanje je priznal »brez obotavljanja«, je še sporočila policija. Preiskava dogodka sicer še poteka.

Napad se je zgodil le nekaj dni po tragičnem dogodku v ponedeljek, v katerem je bilo ubitih najmanj 35 ljudi, ko je voznik z avtom trčil v množico ljudi na stadionu v južnem mestu Zhuhai.