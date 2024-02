Mama samo odnesla smeti, otrok (3) padel skozi okno na beton

V Prokuplju v Srbiji je triletni otrok padel z okna stavbe in so ga prepeljali v bolnišnico.»Otrok je padel skozi okno iz drugega nadstropja na beton. Reševalci so otroka našli živega, hudo poškodovanega pa so ga odpeljali v bolnišnico,« navaja Nova.rs.

»Otrok je pri zavesti, nima vidnih zunanjih poškodb, čuti pa bolečino na dotik v predelu medenice in kolkov.« pa dodaja Kurir.

Po njihovih neuradnih informacijah je bil otrok v stanovanju sam, saj ga je mati za nekaj časa zapustila. »Ženska je šla ven, samo da bi odnesla smeti. Slišali smo, da so bila okna zaprta, otroku pa jih je nekako uspelo odpreti in priti ven,« so za srbske medije povedali pretreseni sosedi.