Ni hotel ustaviti avtomobila, končal pod streli policije

Potem ko je novi ameriški predsednik Donald Trump pred tednom dni pomilostil nasilneže, ki so leta 2021 napadli ameriški kongres, je enega od več kot 1500 pomiloščenih ustrelila policija. V kraju Watan v ameriški zvezni državi Indiana je bil ustreljen 42-letni Matthew Huttle. Policija ga je skušala ustaviti zaradi prometnega prekrška, ker pa ni upošteval navodil in se je upiral aretaciji, ga je namestnik šerifa okrožja Jasper ustrelil.

Šerif Patrick Williamson je družini pokojnika izrekel sožalje, namestnik, ki je streljal, pa je na prisilnem dopustu. Policija ni pojasnila, zakaj so želeli ustaviti Huttla, povedali pa so, da je imel Huttle v avtomobilu strelno orožje. Preiskava še poteka.

6 MESECEV je sedel zaradi napada na Kapitol.

Huttle je 6. januarja 2021 v Washington prišel s svojim stricem Dalom in se pridružil napadalcem na Kapitol. Zaradi sodelovanja sta bila oba obsojena, Matthew na šest mesecev zapora, njegov stric, ki je priznal, da je z drogom napadel policista, pa na 30 mesecev.

Huttle ni edini izgrednik, ki je bil po Trumpovi pomilostitvi znova aretiran. Tudi Daniel Ball s Floride je bil pridržan zaradi pretekle obtožbe nezakonitega posedovanja strelnega orožja. Policisti in strokovnjaki so opozarjali, da bi lahko pomilostitev udeležencev napada na Kapitol privedla do novih nasilnih dejanj.