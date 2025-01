Groza v Alpah: v plazovih umrlo pet smučarjev

V snežnih plazovih v francoskih Alpah je v sredo v dveh ločenih nesrečah umrlo pet ljudi. V Savojskih Alpah blizu meje z Italijo je plaz izven urejenih prog zasul štiri norveške smučarje. Blizu Chamonixa pa je bil plaz usoden za švicarsko smučarko.

Vsi udeleženci v nesrečah opremljeni z ustrezno opremo za plazove

Skupina sedmih smučarjev iz Norveške je v sredo smučala izven urejenih prog v Val Cenisu, ko se je sprožil velik plaz in s sabo odnesel štiri od njih. Trije so umrli na prizorišču nesreče, še ena ženska pa je poškodbam podlegla v bolnišnici, so sporočile lokalne oblasti. Preostali trije niso bili poškodovani.

V ločeni nesreči blizu Chamonixa pa je plaz zasul 30-letnico, ki je z očetom in bratom prav tako smučala izven smučišča. Oče naj bi bil nepoškodovan, brata pa so prepeljali v bolnišnico.

Vsi udeleženci v nesrečah so bili po navedbah pristojnih opremljeni z ustrezno opremo za plazove.