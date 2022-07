Drama na hrvaški plaži: šokirani plavalci takoj poklicali policijo

V nedeljo popoldne so nič hudega sluteči plavalci na splitski plaži Žnjan, ki je namenjena invalidom, našli dve ročni bombi, je sinoči sporočila splitska policija. Pripadniki specialne policije so bombe iz morja odstranili okoli 20.15 in jih predali deminerjem v nadaljnje uničenje, poroča Hina.

Prvi naj bi bombi opazil potapljač, ki se vsak dan odpravi na splitsko mestno plažo, občani pa trdijo, da dan prej bomb na plaži ni bilo. Trenutno poteka kriminalistična preiskava.