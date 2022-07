Boksarja Leonarda umorili pred lokalom, njegov oče se je krvavo maščeval

Naši zahodni sosedje so v šoku, potem ko je umrl znani športnik.

Leonarda Muratovića (25) iz Aprilije, italijanskega profesionalnega boksarja po rodu iz Hrvaške, so v nedeljo po 2. uri zjutraj v Anzii zabodli z nožem le enkrat, in sicer v trebuh, a to je bilo dovolj, saj je nesrečnik med prevozom v bolnišnico umrl.

Kot je povedal pokojnikov starejši brat Daniel, se je Leonardo z najboljšim prijateljem in prijateljicami odpravil v nek lokal. A tam so jih varnostniki vrgli ven. »Izročili so ga morilcem,« meni pokojnikov brat.

Muratovića je po besedah ​​očividcev takoj, ko je prišel ven, obkolila skupina mladeničev, ga pretepla, eden od njih pa ga je ubil. Nato so pobegnili, žrtev pa pustil v mlaki krvi.

Oče zabodel varnostnika

Naslednje jutro je policija na zaslišanje poklicala člane Muratovićeve družine in priče, med njimi dva varnostnika.

Muratovićev oče, neozdravljivo bolan, je oba zabodel z nožem in jim zadal hude, a ne usodne rane. Enega so operirali, oba sta izven življenjske nevarnosti.