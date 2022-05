Ženska (30) in moški (37) strmoglavila in pristala na drevesih

V ponedeljek okoli 18. ure so policiste PU Nova Gorica obvestili o nesreči tujih jadralnih padalcev na območju vzpetine Kozlov rob v okolici Tolmina.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta nemška jadralna padalca, 30-letna ženska in 37-letni moški, med letom nad Kozlovim robom trčila in strmoglavila na zahodni strani hriba. Nepoškodovana sta ob pomoči rezervnih padal pristala na krošnjah dreves.

Na kraju so posredovali reševalci GRS Tolmin, med njimi tudi policist PP Tolmin, ki so nemška državljana rešili z dreves in ju pospremili do doline.