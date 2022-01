Predzadnji aprilski dan lanskega leta se je družini Mur iz Maribora zapisal kot eden najbolj tragičnih v njihovem življenju. »Žena je umrla 29. aprila lani. Naslednjih deset dni nisem vedel za sebe. Hodil sem kot mesečnik,« se spominja Branko Mur, ki še danes ne more doumeti, kaj vse naj bi šlo narobe med zdravljenjem njegove 63-letne žene Albince v UKC Maribor. »Meni se je mešalo. Ne znam vam povedati, kaj vse sem doživljal po 21. marcu, ko sem se z ženo nazadnje pogovarjal. Tega ne bi privoščil nikomur. Skupaj sva bila skoraj 40 let, imava sina, in v tem času sva preživela...