Žalostno, za božič nastalo za približno 50 000 evrov materialne škode

Policisti policijske postaje Maribor II so 25. decembra okrog 19.20 na območju mestne občine Maribor obravnavali požar v stanovanju v večstanovanjski hiši. Do požara je prišlo zaradi napake na električni napravi. Pri tem je po nestrokovni oceni nastalo za približno 50.000 evrov materialne škode. Požar so pogasili gasilci, še sporočajo s PU Maribor.

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so na številki policije 113 za komunikacijo v sili v času od 5. ure 25. 12. 2024 do 5.ure 26. 12. 2024 prejeli 194 klicev, med katerimi je bilo 65 interventnih dogodkov. Od tega: 7 s področja kriminalitete. Največ je bilo tatvin in poškodovanj tuje stvari. Nihče ni bil pridržani po določilih Zakona o kazenskem postopku; 8 prometnih nesreč. V vseh prometnih nesrečah je nastala zgolj materialna škoda. Od tega so bile 4 prometne nesreče z udeležbo divjadi. Nihče ni bil pridržan po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa; 12 kršitev javnega reda in miru. Od tega 3 kršitev na javnih krajih in 9. kršitev v zasebnih prostorih. Nihče ni bil pridržan do streznitve; s področja mejnih zadev in tujcev. Pri tem je bil prijet državljan Iraka.