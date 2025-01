V nedeljo popoldne so gasilci Poklicne gasilske enote Krško ter prostovoljni gasilci dveh društev, PGD Podbočje in Kostanjevica na Krki, posredovali v naselju Žabjek v Podbočju, in sicer v hiši, pri kateri se je pred slabimi osmimi leti zgodila tragedija, ki je pretresla državo. Dolge zaporne kazniČez dober mesec dni bo minilo osem let od enega najbolj krutih in odmevnih umorov, ko je zaradi dveh prijateljev prenehalo biti srce 26-letnega Andreja Cekute, njegova krvnika Aleš Olovec in Martin Kovač pa sta mučenje prenašala prek facebooka. Olovec je imel 20 let, Martin je bil devet let starejši...