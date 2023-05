Z električnim skirojem zapeljal v rdečo, v trčenju huje poškodovan

V nedeljo okoli 15. ure se je v križišču Trubarjeve in Zaloške ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik električnega skiroja in voznica osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih policistov PU Ljubljana je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik e-skiroja kljub rdeči luči zapeljal v kržiššče in odvzel prednost voznici osebnega vozila. V trčenju se je voznik e-skiroja huje telesno poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana (njegovo življenje ni ogroženo).

Policisti vodijo prekrškovni postopek, so še zapisali v poročilu.