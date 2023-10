Kako svéta je za Slovence zemlja, pa četudi gre le za delček najete obdelovalne zemlje, dokazuje letošnja aprilska zgodba z vrtičkov, ki se na območju ljubljanskega Polja raztezajo med dvema dvotirnima krakoma železniške proge. »Imel je pravo kolčkomanijo, saj je ves čas prestavljal kole,« je 59-letni Božidar Košir na kratko opisal bistvo spora z vrtičkarskim sosedom, 76-letnim Mirkom Šušo, ki se je 14. aprila letos skoraj končal s Koširjevo smrtjo. Zgodba ima dolgo brado. Med omenjenima so so odnosi, kot sta si oba enotna, ohladili pred okoli osmimi leti. Takrat je prišlo do menjave vrtičkov...