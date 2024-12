Voznik avtovleke ga ni pustil mimo, oba sta se huje telesno poškodovala

V četrtek, 19. decembra ob 12.35, se je na hitri cesti H4 Vipava – Razdrto zgodila prometna nesreča III. kategorije zaradi nepravilnega obračanja na omenjeni cesti. V prometni nesreči sta bila huje telesno poškodovana voznika dveh vozil, in sicer tovornega in osebnega vozila, sopotnica v osebnem avtomobilu pa je utrpela lahko telesno poškodbo.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 62-letni voznik tovornega vozila (avtovleka) vozil po omenjeni hitri cesti iz Vipave proti Razdrtemu. Ko je z omenjenim tovornim vozilom pripeljal pred prvim tunelom Podnanos po klancu navzgor, je z voznega pasu obračal na levo preko prehitevalnega pasu z namenom, da zapelje na povezovalno intervencijsko pot proti odseku hitre ceste za smer Vipava (druga stran hitre ceste Razdrto – Vipava).

Oba voznika huje telesno poškodovana

Tovorno vozilo je bilo namenjeno za odvoz tovornega vozila, ki je predhodno zgorelo v požaru. Voznik tovornega vozila ni pustil mimo 41-letnega voznika osebnega avtomobila, državljana Bolgarije, ki je v tistem trenutku pripeljal za njim in je prehiteval po prehitevalnem pasu ter vozil naravnost v smeri naselja Razdrto. Posledično je bolgarski voznik s prednjim desnim delom vozila trčil v prednji levi del tovornega vozila. V prometni nesreči sta bila oba voznika huje telesno poškodovana, prav tako je bila lažje poškodovana 54-letna sopotnica v osebnem avtomobilu. Na vozilih in cestni infrastrukturi je nastala materialna škoda.

Na kraju so poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica posredovali tudi reševalci NMP ZD Ajdovščina in NMP ZD Nova Gorica, gasilci GRC Ajdovščina in delavci DARS-a. Policija je glede prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami obvestila tudi pristojne pravosodne organe, in sicer preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije bodo voznika tovornega vozila, povzročitelja nesreče, na podlagi vseh ugotovljenih dejstev kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. členu KZ-1).

Zaradi prometne nesreče je bila cesta na odseku hitre ceste med Vipavo in Razdrtim popolnoma zaprta za ves promet med 12.45 in 15.28 uro, obvoz je bil urejen preko regionalne ceste.