Večerno sankanje v Kranjski Gori se je slabo končalo

Ob 18.05 se je na smučišču v Kranjski Gori pri sankanju poškodovala sankačica. Reševalci GRS Kranjska Gora so poškodovanko oskrbeli na kraju dogodka in prenesli do ceste. Tam so jo prevzeli reševalci NMP Jesenice in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, navaja Uprava za zaščito in reševanje.