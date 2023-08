V Severni triglavski steni na planinko padla skala

Ob 17.18 je na Slovenski poti v Severni triglavski steni, občina Kranjska Gora, na planinko padla skala. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so poškodovano planinko na kraju oskrbeli, nato pa s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v SB Jesenice, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.