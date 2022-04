V Savi videli truplo, zaradi noči prekinili akcijo

V četrtek ob 18.44 je bilo na Čatežu ob Savi (občina Brežice) v reki Savi opaženo truplo. Gasilci PGE Krško in potapljači Potapljaškega društva Vidra Krško so v spremstvu policijskega helikopterja in policijskih enot na brežini s čolni preiskali tok reke do izliva Sotle v Savo.

Zaradi noči in zmanjšane vidljivosti so iskanje prekinili, poroča uprava za zaščito in reševanje.