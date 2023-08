V razmaku 15 minut zagoreli vozili. Uničeni sta

Ob 15.29 je na cesti pod Črnim Kalom v občini Gorenja Vas - Poljane zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Hotavlje in Gorenja Vas so požar pogasili. Vozilo je uničeno, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Malo kasneje, ob 15.46 je na štajerski avtocesti v smeri Celja, v občini Braslovče, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Braslovče, PGE Celje in CZR Domžale so požar pogasili. Na kraju je bila prisotna policija in delavci DARS-a. Tudi to vozilo je uničeno.