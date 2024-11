V pristanišču prišlo do hude nezgode, eden od tramov je zdrsnil

V soboto so bili na PU Koper ob 7.58 obveščeni o delovni nezgodi v pristanišču. Policisti so ugotovili, da je 50-letni moški odpenjal sveženj kovinskih tramov, eden od tramov je zdrsnil in delavcu stisnil stopalo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v SB Izola, kjer je bilo ugotovljeno, da se je hudo telesno poškodoval. O delovni nezgodi so policisti obveščali delovnega inšpektorja.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 147 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 328 klicev. Obravnavali so 25 prometnih nesreč z materialno škodo, 4 prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in 2 prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali 2 tatvini, 3 vlome, po 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari in ponareditve denarja, 5 kaznivih dejanj grožnje in 1 kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 12 primerih.