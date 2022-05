Ponova vas je razpotegnjen in umirjen kraj pri Grosuplju. Ljudje se med seboj zelo dobro poznajo, razumejo in živijo v povezovalnem duhu. Kdor potrebuje pomoč, jo tudi dobi. Te dni jo bodo še kako potrebovali tudi Gjerkeševi. Najmanj deset let, kot smo izvedeli, že živijo tu in so se odlično zlili z okoljem. Sosedje, bližnji in daljni, jih zelo spoštujejo. Predvsem glavo družine Henrika, nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je znan tudi po tem, da je moral s položaja ministra že konec leta 2010 odstopiti; policisti so ga zasačili, ko je vozil v alkoholiziranem st...