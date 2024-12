V delavca brizgnila vroča voda pod pritiskom, sta hudo poškodovana

V petek, okoli 12.30, so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku v enem izmed poslovnih obratov na območju Zagorja ob Savi, kjer sta bili pri opravljanju del v kotlovnici huje poškodovani dve osebi. Po do sedaj zbranih obvestilih je vanju brizgnila vroča voda pod pritiskom in sta bila pri tem huje telesno poškodovana.

Njuno življenje ni ogroženo

Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah zaradi sumov kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.