V čelnem trčenju poškodovanih več ljudi, dve osebi ukleščeni

V petek, 30. avgusta, ob 14.21, se je pri naselju Obrov pripetila prometna nesreča, v kateri sta bili dve osebi huje telesno poškodovani, štiri osebe pa lažje. Zaradi obravnave prometne nesreče in reševanja poškodovanih oseb je bila cesta zaprta do 17.50.

Policisti so na kraju ugotovili, da 59-letni državljan Italije vozil osebni avtomobil iz smeri Podgrada proti Kozini in pred naseljem Obrov z vozilom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v 35-letnega državljana ZDA, ki prebiva v Italiji.

Posredovali gasilci

V nesreči sta bila huje telesno poškodovana povzročitelj nesreče in 56-letna sopotnica v njegovem avtomobilu, voznik in trije sopotniki v vozilu državljana ZDA pa lažje. V nesreči so posredovali tudi gasilci, ki so s tehničnim reševanjem iz vozila rešili dve ukleščeni osebi.

Povzročitelj nesreče je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, drugi poškodovani pa so bili z reševalnimi vozili odpeljani v bolnico Izola. Zoper povzročitelja bodo policisti napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.