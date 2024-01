Ugotovili identiteto trupla, ki so ga včeraj našli pod Krnom

V identifikacijskem postopku je bilo včeraj pozno popoldan ugotovljena in potrjena identiteta moškega trupla, ki so ga včeraj našli nad Kožljakom v iskalni akciji pod Krnom. Kot so sporočili s policijske uprave Nova Gorica, je bil v iskalni akciji najden pogrešan 48-letni moški z območja Upravne enote Postojna (območje PU Koper).

Planinca, ki se je odpravil na Krn, so dva dni pogrešali. V iskalni akciji pod Krnom na Kobariškem so sodelovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so se s terenskimi vozili odpeljali do planine Zaslap pod Krnom, nato pa pričeli z iskanjem v smeri vrha. Za pregled terena so uporabili tudi dron, s katerim so pregledali grape na južnem pobočju.

Policija je za iskanje aktivirala tudi helikopter LPE, ki je priletel na kraj. Ob prihodu helikopterja na iskano področje pa so planinci nad Kožljakom na višini 1740 m naleteli na truplo pogrešanega.

Kot so zapisali pri Gorski reševalni službi Slovenije, je po videnem na kraju samem planinec zdrsnil več kot 200 višinskih metrov višje na pobočju Krna. Osebne predmete pokojnega, ki so bili raztreseni po pobočju, so reševalci prenesli v dolino.

V reševanju je sodelovalo 17 gorskih reševalcev in helikopter Letalske policijske enote. Z vremenom so imeli reševalci tokrat res srečo. Po dveh dneh močne burje se je veter zjutraj za nekaj ur popolnoma umiril, tako da je lahko helikopter opravil reševanje.

V gorah so snežne razmere zelo zahtevne. Vsem, ki se podajajo v gore, svetujejo, da s seboj vzamejo primerno zimsko opremo in da to znajo tudi pravilno uporabljati. Snežna podlaga se namreč hitro menja od poledenele, skorjaste, mehke, pa vse do globoko zapihanega snega, še opozarjajo reševalci.