Turisti si bodo žal zapomnili obisk Postojnske jame

Včeraj ob 12.46 je bil dežurni OKC PU Koper obveščen, da so se na blagajni Postojnske jame zglasili državljani Italije ter naznanili, da pogrešajo 300 evrov.

»Policist so na kraju dogodka ugotovili, da je neznanec pristopil do 52-letne državljanke Italije v času, ko je bila ta v koloni za nakup vstopnice, ter ji na drzen način iz denarnice, ki jo je imela v nahrbtniku, ukradel 300 evrov. Policisti so z zbiranjem obvestil pridobili opis možnih storilk in kmalu v neposredni bližini prijeli ženski, 24- in 56-letno državljanko Bosne in Hercegovine. Policisti so med varnostnim pregledom pri eni od njih našli 300 evrov gotovine, ki jih je predhodno ukradla zgoraj navedeni turistki,« sporočajo s PU Koper.

Policisti PU Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 52 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 126 klicev. Obravnavali so 7 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali 7 tatvin, 1 drzno tatvino, 1 vlom, 1 poškodovanja tuje stvari ter 1 kaznivo dejanje nasilništva. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 5 primerih. V zadnjih 24 urah so policisti na območju PU Koper obravnavali 1 nezakonit prehod državne meje.

Obe ženski so policisti pridržali, denar pa vrnili oškodovanki. Sledi kazenska ovadba.