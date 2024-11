Letošnji praznik sv. Martina bo gotovo ostal zapisan kot eden najbolj žalostnih dni na Goričkem in v Prekmurju. Pa ne zaradi kakšnega čezmernega proslavljanja, povezanega s krstom vina letošnjega letnika, temveč zaradi prometne in delovne nesreče, ki sta se zjutraj v slabi uri razlike pripetili na dveh lokacijah, v njih pa sta umrli na Goričkem znani osebi. Najprej je prišla žalostna novica, da je v prometni nesreči umrl 69-letni upokojeni podjetnik Andrej Fujs iz Radovcev v občini Grad. Kmalu se je razširila še ena žalostna novica, in sicer da je v sosednji Avstriji, kjer je služil kruh za d...