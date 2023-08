To so posledice prometne nesreče v Šmarju pri Jelšah (FOTO)

Ob 9.57 sta na cesti Šentjur–Šmarje pri Jelšah trčila traktor in motorno kolo. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška in Šmarje pri Jelšah, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi v nesreči poškodovane osebe.